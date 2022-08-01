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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Странам ОПЕК+ c августа разрешено увеличить нефтедобычу на 648 тыс. б/с

Странам ОПЕК+ c августа разрешено увеличить нефтедобычу на 648 тыс. б/с
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Квота стран ОПЕК+ по добыче нефти с 1 августа повышается еще на 648 тыс. баррелей в сутки, однако, вероятно, она будет ниже установленного предела.

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В начале июня министры ОПЕК+ приняли решение о немного ускоренном повышении квот на добычу - вместо 432 тыс. б/с было решено увеличить их на 648 тыс. б/с, причем сразу на два месяца - июль и август. В июле это решение было подтверждено. Таким образом в августе будут исчерпаны ограничения по снижению добычи на 9,7 млн б/с, принятые с мая 2020 года во время пандемии COVID-19. Соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года.

Однако страны коалиции существенно отстают от установленного плана по добыче: в мае рынок недополучал 2,8 млн б/с (около 3% мирового спроса на нефть). В июне, по оценкам МЭА, показатель составит 2,77 млн б/с.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что в июне РФ добывала в среднем 9,9 млн б/с нефти, то есть отставание от июньской квоты - около 0,8 млн б/с. Он также выражал уверенность, что Россия летом сможет выполнить квоты ОПЕК+.

Квота РФ и Саудовской Аравии на добычу нефти с июня - 11 млн б/с.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 3 августа 2022 года, там будет решаться вопрос об уровнях добычи на сентябрь.

ОПЕК+
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