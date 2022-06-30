Новак заявил о выходе добычи нефти в РФ в июне на уровень 9,9 млн б/с

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Производство нефти в России в июне восстановилось почти до февральского уровня и составило 9,9 млн б/с, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наша добыча восстановилась относительно падения в марте-апреле. В июне практически вышли на уровень февраля. Тогда мы добывали 10,2 млн б/с, в марте-апреле снижали примерно до 9 млн б/с. Сейчас в июне в среднем имеем 9,9 млн б/с. Уверены, что в летний период мы обеспечим восстановление и те квоты, которые предоставлены для России действием соглашения (ОПЕК+ - ИФ). Роль России в действии соглашения будет одной из ключевых, как и ранее было", - сообщил Новак.

По состоянию на май РФ отставала от своей квоты на 1,3 млн б/с, добывая 9,3 млн б/с, свидетельствует отчет ОПЕК+, с которым ознакомился "Интерфакс".

Квота Россия по добыче нефти (без конденсата) в июне - 10,663 млн б/с, то есть отставание сократилось до 0,76 млн б/с. Разрешенный уровень производства для РФ в июле - 10,833 млн б/с, в августе - 11 млн б/с.

Таким образом, Россия рассчитывает увеличить добычу нефти летом более чем на 1 млн б/с.

К концу августа будут исчерпаны ограничения по снижению добычи ОПЕК+ на 9,7 млн б/с, принятые с мая 2020 года. Соглашение действует до конца 2022 года. Россия и Саудовская Аравия в августе могут добывать 11 млн б/с нефти (без учета конденсата), но при этом их базы, от которых отсчитывается снижение, с мая 2022 года составляют 11,5 млн б/с.