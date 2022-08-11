Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке, сообщили в пресс-службе банка.

"Положительная динамика на рынке жилой недвижимости и усовершенствование внутрибанковских процессов позволили нам меньше чем за месяц вдвое снизить размер минимального первоначального взноса по ипотеке по двум документам. Ещё в начале июля размер взноса составлял 30%, а сейчас - всего 15%", - сказал вице-президент Николай Васёв.

В банке пояснили, что с 11 августа первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья независимо от подтверждения клиентом дохода в рамках двух программ - "Ипотека на вторичную недвижимость" и "Ипотека на квартиру в новостройке".

Для подачи онлайн-заявки на ипотеку через сервис "Домклик" понадобится всего два документа - паспорт и второй документ на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти).

Как сообщалось, с 15 июля Сбер снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке без подтверждения дохода по вышеуказанным программам с 30 до 20%.

В банке отмечают высокую востребованность этой ипотечной программы: за семь месяцев этого года Сбер выдал почти 155 тыс. таких кредитов на сумму 419,1 млрд рублей. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года по количеству кредитов и на 31% больше по общей сумме выдач. Аналитики "Домклик" также отмечают рост спроса на программу "Ипотека по двум документам": в июле банк выдал на 52% больше таких кредитов, чем в июне.