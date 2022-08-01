"Дальние" перевозки пассажиров на сети РЖД в июле выросли на 24,1%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования по России в июле 2022 года выросли в годовом выражении на 24,1%, до 13,6 млн человек, сообщило ОАО "РЖД".

Июньский показатель составлял 11 млн человек, июльские перевозки, по подсчетам "Интерфакса", увеличились к июню на 23,6%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в июле вырос в годовом исчислении на 21,8%, до 12,7 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в июле выросли год к году на 12,2%, до 94,6 млн пассажиров (+2,4% в сравнении с июнем). Их пассажирооборот показал рост почти на 14,6%, до около 3,2 млрд пасс-км.

Таким образом, по оперативным данным, в июле 2022 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 108,2 млн пассажиров, что на 13,6% больше, чем в июле 2021 года. Пассажирооборот вырос в годовом измерении на 20,3% и составил 15,9 млрд пассажиро-километров.

Всего за 7 месяцев 2022 года было отправлено 642,8 млн пассажиров, что на 7,1% выше прошлогоднего показателя: в дальнем следовании - 60,5 млн (+13,9%), в пригородном сообщении - 582,3 млн (+6,4%). Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 14,3% и составил 67,7 млрд пассажиро-километров, в том числе в дальнем следовании - 49,9 млрд (+17,1%), в пригородном сообщении - 17,8 млрд (+7,1%).

Из соображений безопасности с 24 февраля запрещена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Несмотря на увеличение пассажиропотока на сети РЖД в последние месяцы, по итогам 7 месяцев 2022 г. он, по подсчетам "Интерфакса" на основании данных РЖД, был в общей сложности на 5,8% ниже уровня докризисного 2019 года. В частности, по перевозкам в дальнем следовании - на 9% ниже, в пригородном сообщении - на 5,4% ниже.