"Лента" в I полугодии сократила чистую прибыль на 37,4%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ритейлера "Лента" в первом полугодии 2022 года сократилась на 37,4% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 3,358 млрд рублей (по стандарту IAS 17).

Во II квартале этот показатель снизился на 35,2%, до 2,623 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка "Ленты" в I полугодии увеличилась на 20,3%, до 262,459 млрд рублей, в апреле-июне - на 17,4%, до 130,089 млрд рублей.

EBITDA

Показатель EBITDA за полугодие сократился на 11,8%, до 15,409 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 5,9% против 8% годом ранее.

EBITDA во II квартале упала на 21,2%, до 8,518 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 6,5% против 9,8% во II квартале прошлого года.

Валовая прибыль в I полугодии выросла на 26,4%, до 62,839 млрд рублей, валовая маржа составила 23,9% против 22,8% годом ранее. Во II квартале валовая прибыль выросла на 24,7%, до 32,798 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 25,2% с 23,7% - в основном за счет снижения доли промо.

Рост валовой рентабельности во II квартале был нивелирован увеличением доли товарных потерь в процентах от общих продаж в результате роста доли новых магазинов на этапе выхода на целевые параметры, а также увеличением общих коммерческих, общехозяйственных и административных расходов на 50,1% (до 30,839 млрд рублей). В процентах от выручки расходы выросли до 23,7% с 18,5% годом ранее. Это привело к сокращению рентабельности EBITDA.

Расходы

Рост расходов был в основном обусловлен увеличением доли магазинов на этапе выхода на целевые параметры, наращиванием доли собственных онлайн-продаж "Ленты" и приобретения онлайн-ритейлера "Утконос", отметила компания.

Капитальные расходы во II квартале составили 3,1 млрд рублей, увеличившись на 72,3% год к году. Рост был связан с открытием новых магазинов (18 на валовой основе по сравнению с 11 магазинами годом ранее) и расходами на интеграцию приобретенных магазинов "Билла" и "Семья".

По итогам первого полугодия CAPEX "Ленты" вырос на 43,3%, до 7,2 млрд рублей.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, во II квартале снизились до 3,5 млрд рублей с 6,4 млрд рублей годом ранее из-за снижения прибыли до налогообложения и роста уплаченных процентов и платежей по налогу на прибыль. В результате свободный денежный поток за II квартале сократился на 4,4 млрд рублей, до 0,1 млрд рублей.

Долг

Общий долг "Ленты" снизился на 6% по сравнению с показателем на конец декабря, до 83,129 млрд рублей. Чистый долг увеличился на 26,9%, до 69,901 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,9х по сравнению с 1,4х на конец 2021 года.

"Достигаемые компанией операционные и финансовые результаты показывают, что мы успешно адаптируемся и быстрыми темпами учимся работать в новой среде", - отметил гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин (его слова приводятся в сообщении).

Выручка

"Лента" также сообщила, что ее розничная выручка во II квартале увеличилась на 18,1%, до 128,737 млрд рублей. По сравнению с I кварталом рост замедлился (с 23,3%). В частности, выручка гипермаркетов повысилась на 2,4%, до 101,868 млрд рублей (на 8,8% в I квартале), магазинов малых форматов - в 2,5 раза (на 154,5%), до 24,31 млрд рублей (на 144,1% в I квартале).

Выручка сопоставимых магазинов "Ленты" (LfL) в апреле-июне повысилась на 2,6% за счет повышения среднего чека на 8,6%, которое было отчасти нивелировано сокращением покупательского трафика на 5,5%. LfL-продажи гипермаркетов повысились на 2,5% на фоне роста среднего чека на 9,2% и сокращения трафика на 6,1%.

После резкого роста розничных продаж в марте 2022 года, когда покупатели закупали впрок товары в таких категориях, как бытовая химия, средства личной гигиены, бакалея и прочие товары длительного хранения, во II квартале "Лента" столкнулась со снижением трафика, отметил ритейлер. Кроме того, на продажи сезонной непродовольственной продукции повлияла холодная погода в мае и июне.

Торговая площадь магазинов ритейлера увеличилась на 16,3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,779 млн кв.м на конец июня.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 809 магазинов, в том числе 254 гипермаркета и 555 магазинов малых форматов (супермаркетов и магазинов "у дома").