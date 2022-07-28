Расписки "O'Kей" подорожали на "Мосбирже" на 23,5% после публикации отчетности

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки ритейлера "O'Kей" подорожали в начале торгов на "Московской бирже" в четверг на 23,5% (до 24,97 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за II квартал 2022 года.

Розничная выручка ритейлера "О'Кей" во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% в годовом измерении и составила 49,562 млрд рублей. В частности, выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,7%, до 35,414 млрд рублей, дискаунтеров "Да!" - увеличилась на 68,5%, до 14,148 млрд рублей, сообщила компания в четверг утром.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) группы выросли на 4% благодаря росту среднего чека на 7,2%, который был отчасти нивелирован снижением покупательского трафика на 3%. LfL-выручка гипермаркетов сократилась на 3,8% из-за падения трафика на 11,5%, которое не смог полностью компенсировать рост среднего чека на 8,8%. LfL-выручка дискаунтеров повысилась на 37,1% на фоне роста трафика на 15,9% и чека на 17,9%.

Онлайн-продажи гипермаркетов "О`Кей" во II квартале увеличились на 42,8%, до 1,4 млрд рублей, и составили 4% от чистой розничной выручки сети.

Ритейлер ожидает, что в среднесрочной перспективе дискаунтеры и сегмент онлайн-продаж останутся главными факторами роста группы.