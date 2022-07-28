Ритейлер "О'Кей" во II квартале увеличил выручку на 11,5%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Розничная выручка ритейлера "О'Кей" во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей.

В частности, выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,7%, до 35,414 млрд рублей, дискаунтеров "Да!" - увеличилась на 68,5%, до 14,148 млрд рублей, сообщила компания.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) группы выросли на 4% благодаря росту среднего чека на 7,2%, который был отчасти нивелирован снижением покупательского трафика на 3%. LfL-выручка гипермаркетов сократилась на 3,8% из-за падения трафика на 11,5%, которое не смог полностью компенсировать рост среднего чека на 8,8%. LfL-выручка дискаунтеров повысилась на 37,1% на фоне роста трафика на 15,9% и чека на 17,9%.

Онлайн-продажи гипермаркетов "О`Кей" во II квартале увеличились на 42,8%, до 1,4 млрд рублей, и составили 4% от чистой розничной выручки сети.

Ритейлер ожидает, что в среднесрочной перспективе дискаунтеры и сегмент онлайн-продаж останутся главными факторами роста группы.