Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Ритейлер "О'Кей" во II квартале увеличил выручку на 11,5%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Розничная выручка ритейлера "О'Кей" во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей.

В частности, выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,7%, до 35,414 млрд рублей, дискаунтеров "Да!" - увеличилась на 68,5%, до 14,148 млрд рублей, сообщила компания.

Экономика"Магнит" во II квартале увеличил выручку на 38,7%Читать подробнее

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) группы выросли на 4% благодаря росту среднего чека на 7,2%, который был отчасти нивелирован снижением покупательского трафика на 3%. LfL-выручка гипермаркетов сократилась на 3,8% из-за падения трафика на 11,5%, которое не смог полностью компенсировать рост среднего чека на 8,8%. LfL-выручка дискаунтеров повысилась на 37,1% на фоне роста трафика на 15,9% и чека на 17,9%.

Онлайн-продажи гипермаркетов "О`Кей" во II квартале увеличились на 42,8%, до 1,4 млрд рублей, и составили 4% от чистой розничной выручки сети.

Ритейлер ожидает, что в среднесрочной перспективе дискаунтеры и сегмент онлайн-продаж останутся главными факторами роста группы.

О'Кей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Счетная палата предложила исключить из структуры ФНБ евро, фунты и иены

Казахстанская "Азия Авто" названа возможным покупателем завода VW в Калуге

Technip Energies приостановила большую часть работ по "Арктик СПГ 2"

Brent подорожала до $107,37 за баррель

Brent подорожала до $107,37 за баррель

ФРС выразила готовность повысить ставку на 100 б.п. в случае необходимости

ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%

ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%

Минфин объяснил, что поправки по НДФЛ для зарубежной "удаленки" исключают оптимизацию

США введут пошлины на нитрит натрия из России

США введут пошлины на нитрит натрия из России

Строительство жилья в России в I полугодии выросло на 44,2%

Строительство жилья в России в I полугодии выросло на 44,2%

Грузооборот транспорта в России снизился в июне на 5,8% в годовом измерении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });