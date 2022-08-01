В Херсонской области со вторника начнут верификацию граждан для соцвыплат

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Жители Херсонской области смогут получить социальные выплаты и пособия после прохождения процедуры верификации, для этого необходимо предоставить в службу соцзащиты документы украинского или российского образца, сообщила начальник департамента труда и социальной политики временной администрации региона Алла Бархатнова.

"Для того, чтобы мы в полной мере могли осуществить выплату социальных пособий и пенсий, нам в первую очередь нужно пройти верификацию... С завтрашнего дня у нас начинается прием граждан, будет проходить верификация. И на следующий день граждане смогут получить выплаты", - сказала она журналистам в понедельник.

По словам начальника департамента, после ухода из Херсонской области представителей украинской власти, органы соцзащиты лишились всех баз данных граждан. "Украинские власти уничтожили базы граждан Херсонской области, уничтожили пенсионные базы", - сказала Бархатнова.

Верификацию можно будет пройти в отделениях труда и соцзащиты в Херсоне. Также в регионе планируют в скором времени открыть МФЦ. Ранее подобную верификацию в Херсонской области начали проводить для учета пенсионеров и выплаты пенсий.

Указ о назначении пособий социально незащищенным категориям граждан глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал в конце июля. Выплаты будут начисляться с 1 июля.

Так, пенсионеры и инвалиды будут ежемесячно получать по 10 тысяч рублей, ветераны Великой Отечественной войны - по 5 тысяч рублей, выплаты по уходу за инвалидами - 3 тысячи рублей. Одиноким матерям или отцам на каждого ребенка ежемесячно будет выплачиваться по 10 тысяч рублей. Выплаты на детей до 18 лет составят 4 тысячи рублей. Также установлены единовременные выплаты по беременности - 10 тысяч рублей, при рождении ребенка - 20 тысяч рублей.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.