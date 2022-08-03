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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Хуснуллин отметил проблемы с закупками товаров у херсонских фермеров

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вывоз продукции сельхозпроизводителей Херсонской области затруднен из-за транспортных сложностей и отсутствия у многих фермеров российских счетов, заявил в ходе поездки в регион российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы обсудили сегодня вопрос, связанный с вывозом сельхозпродукции. Пока до конца эта работа не налажена. Есть еще над чем работать, наметили ряд мер. Наверно, будем все-таки выделять дополнительно средства непосредственно на региональный ГУП, который будет закупать сельхозпродукцию", - сказал он.

По его словам, российские покупатели предпочитают безналичный расчет, а не у всех фермеров открыты счета в российских банках. Он пообещал провести в Москве совещание с банками, чтобы ускорить решение вопроса.

Второй проблемой он назвал транспортную: из-за отсутствия опыта местные жители опасаются выезжать в Россию.

"Мы сегодня договорились, что будем давать специальные пропуска для проезда по всем территориям - как новым территориям, так и России", - отметил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, предстоит решить вопрос с созданием автотранспортного предприятия, чтобы вывозить сельхозпродукцию.

Сельхозпроизводители Херсонской области 1 августа встретились с менеджерами и закупщиками одного из крупных оптовых рынков Москвы, поставки продукции в российскую столицу могут начаться на следующей неделе.

Херсонская область находится под контролем российских военных.

Херсонская область Марат Хуснуллин Москва
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