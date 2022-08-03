Ремонт поврежденного моста в Херсоне запланировали завершить на следующей неделе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ремонт единственного автомобильного перехода через Днепр в Херсоне, закрытого после украинских ракетных обстрелов, может завершиться к началу следующей недели, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По мосту Антоновскому могу сказать, что, думаю, к началу следующей недели он уже будет готов. Там очень активно идет работа", - сказал Хуснуллин журналистам в ходе поездки в Херсон.

По его словам, мост был запроектирован во времена СССР, и информация по проекту сохранилась.

"Мы нашли и базу, и людей, кто в этом разбирается. Мы прислали лучшую мостостроительную компанию в стране, которая строит самое больше количество мостов и самых сложных", - отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что российские военные организовали паромную переправу на время ремонта. По словам Хуснуллина, также они готовы при необходимости развернуть в течение 1-2 дней понтон.

Как сообщил ранее глава временной администрации Херсона Александр Кобец, частично покрытие уже восстановлено, строители приступили ко второй части работ.

Единственный в Херсоне мост через Днепр в июле несколько раз подвергался обстрелам с использованием американских реактивных систем залпового огня HIMARS со стороны Украины. Самый сильный ракетный удар был нанесен вечером 26 июля, было повреждено дорожное покрытие. Транспортный переход пришлось закрыть для ремонта.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.