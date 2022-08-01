Херсонские фермеры договорились о поставках овощей и фруктов в Москву

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители Херсонской области встретились с менеджерами и закупщиками одного из крупных оптовых рынков Москвы, поставки продукции в российскую столицу могут начаться на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства области Алексей Ковалев.

"Прорабатываются варианты, чтобы уже на следующей неделе начать поставку продуктов - овощей и фруктов из Херсонской области", - прокомментировал чиновник итоги встречи.

Министр уточнил, что московская торговая площадка заявила о планах закупить у производителей Херсонской области около 1 тыс. тонн сельхозпродукции. "Практически вся сельхозпродукция их интересует - огурец, кабачок, помидор, баклажан - это сейчас первое, ходовое. Все, что есть у фермеров, все будет направляться на продажу, потому что качество очень высокое", - заверил Ковалев.

Основным условием для заключения договора является официальное оформление херсонских фермеров и открытие счета в российском банке. Для малых тепличных хозяйств планируется создать логистические центры, чтобы облегчить транспортировку товара. Предварительно местом для первого такого центра определили село Большие Копани, где ранее был самый большой в Херсонской области оптовый рынок овощей.

В настоящее время Херсонская область находится под контролем российских военных в результате проведения спецоперации.