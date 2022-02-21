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Два бюро кредитных историй разошлись в оценке динамики выдач потребкредитов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) разошлись в оценке динамики выдачи потребительских кредитов за январь 2022 года.

Так, по данным ОКБ, выдача потребкредитов в январе 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 26% - до 1,44 млн ссуд. НБКИ, наоборот, зафиксировало снижение выдач потребкредитов в январе текущего года на 6,4% - до 1,1 млн единиц.

Объем выданных средств, отмечают в ОКБ, вырос до 448 млрд рублей, что на 16% больше, чем в январе 2021 года (386 млрд руб.).

"Выдачи потребительских кредитов растут очень быстрыми темпами, при этом в количественном выражении быстрее, чем по объему предоставленных средств. Связано это с тем, что в последнее время банки стали активнее кредитовать заемщиков с небольшим доходом на небольшие суммы, что привело к снижению среднего размера кредита", - сказал гендиректор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в январе больше всего кредитов наличными, самый сильный рост выдач был в Краснодарском крае (на 35%), Ростовской области (34%) и Московской области (34%). Самый низкий рост - в Пермском крае (16%), Волгоградской области (16%) и Самарской области (15%).

По данным НБКИ, рост выдачи потребкредитов отмечался в Москве (+7,8%), Московской области (+4,3%) и Санкт-Петербурге (+3,6%). Наибольшее снижение выдачи (среди других 30 регионов-лидеров в данном виде кредитования) продемонстрировали Алтайский край (-20%), а также Тульская (-14,7%), Челябинская (-13,4%) и Белгородская (-11,2%) области.

"В целом в сегменте потребительских кредитов банки продолжают придерживаться достаточно консервативной политики. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что темпы выдачи потребкредитов в минувшем году оказались далеки от уровня допандемийного 2019 года, а их количество в прошедшем январе - более скромным, чем годом ранее", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.

НБКИ ОКБ

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