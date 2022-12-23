Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий для микрофинансовых организаций (МФО) нормативы выдачи кредитов гражданам.

Авторы инициативы - группа депутатов и сенаторов. Закон устанавливает максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас - 365%).

Одновременно снижается со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

Кроме того, закон уменьшает с 30% до 15% максимально допустимое значение фиксированных сумм платежей по договорам потребительского кредита, заключенным на срок, не превышающий 15 дней и на сумму до 10 тыс. рублей.

"Установить, что кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 15% от суммы потребительского кредита (займа)", - говорится в пояснительных материалах к документу.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.