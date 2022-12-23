Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий для микрофинансовых организаций (МФО) нормативы выдачи кредитов гражданам.

Авторы инициативы - группа депутатов и сенаторов. Закон устанавливает максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас - 365%).

ЭкономикаВыдача микрозаймов в России в июне восстановилась после апрельского спадаЧитать подробнее

Одновременно снижается со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

Кроме того, закон уменьшает с 30% до 15% максимально допустимое значение фиксированных сумм платежей по договорам потребительского кредита, заключенным на срок, не превышающий 15 дней и на сумму до 10 тыс. рублей.

"Установить, что кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), за исключением неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 15% от суммы потребительского кредита (займа)", - говорится в пояснительных материалах к документу.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

Парламент Татарстана принял закон об упразднении должности президента республики

Парламент Татарстана принял закон об упразднении должности президента республики

Ученые призвали нефтегазовые компании делиться данными о состоянии вечной мерзлоты

Ученые призвали нефтегазовые компании делиться данными о состоянии вечной мерзлоты

Парламент Татарстана одобрил в I чтении упразднение должности президента республики

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

ФСБ сообщила о задержании в трех регионах РФ лиц, сотрудничавших с украинскими силовиками

Сенаторы одобрили закон о приостановке взыскания долгов в отношении мобилизованных

Президента Татарстана предложили называть главой - раисом республики

Депозитарий "СПБ биржи" направил в Бельгию документы для разблокировки ценных бумаг

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });