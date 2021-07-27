ЦБ РФ уточнил методику оценки долговой нагрузки населения

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Банк России внес изменения в методику оценки долговой нагрузки населения на макроуровне, повысив точность расчета коэффициента обслуживания долга (КОД) за счет использования обезличенных данных бюро кредитных историй (БКИ) по отдельным кредитам и заемщикам, говорится в сообщении регулятора.

Коэффициент обслуживания долга представляет собой отношение общей суммы плановых платежей населения по кредитам к общему доходу населения. Наличие у ЦБ данных трех крупнейших бюро кредитных историй (НБКИ, ОКБ и "Эквифакс") позволяет уточнить оценки этого коэффициента, отмечается в материалах регулятора.

Изменения коснулись всех элементов показателя (срок до погашения кредитов, процентная ставка, уровень дохода населения), однако наиболее существенное влияние на конечную оценку оказали уточненные данные о сроке до погашения по активному кредитному портфелю. Оценка КОД также была дополнена разделением планового платежа на срочную и просроченную задолженность и на составляющие различных сегментов кредитования.

Коэффициент обслуживания долга по новой методике на 1 января 2021 года составил 9,8% от располагаемых доходов населения (против 11,5% по предыдущей методике). Долговая нагрузка за 2020 год по новой методике выросла на 0,8 процентного пункта (п.п.), из которых 0,6 п.п. пришлось на необеспеченные потребительские кредиты (включая кредитные карты) и 0,2 п.п. - на ипотечные ссуды. По прошлой методике рост долговой нагрузки за 2020 год составлял 0,9 п.п.

ЦБ отмечает, что в дальнейшем оценку долговой нагрузки населения можно будет уточнить за счет учета данных о задолженности по микрофинансовым займам, уступленной коллекторам задолженности, а также за счет использования сведений из кредитного отчета о плановом платеже по кредиту (займу). Данные о плановом платеже появятся в БКИ с 1 января 2022 года.