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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Песков положительно расценил изменение подхода ЕС к калининградскому транзиту

Песков положительно расценил изменение подхода ЕС к калининградскому транзиту
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали позитивным изменившийся подход европейских стран к вопросу транзита грузов в Калининградскую область России.

В миреЕК пояснила, что транзит санкционных российских грузов через ЕС разрешен по ж/дЕК пояснила, что транзит санкционных российских грузов через ЕС разрешен по ж/дЧитать подробнее

Комментируя в среду журналистам ситуацию с калининградским транзитом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Ситуация, которая возникла вокруг Калининграда в связи с этими абсурдными санкциями, для России является жизненно важной. И в данном случае, наверное, позитивно, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и не применимы их решения в контексте Калининграда".

"Сейчас кризисная ситуация разблокирована, это позитивный факт. Иногда даже в такой антироссийской истерике все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать", - заявил Песков.

"Все это было достигнуто в процессе диалога, разъяснения. Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там определенные вопросы еще остаются", - добавил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков ЕС Калининградская область
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