NASA рассчитывает доставлять космонавтов и астронавтов на МКС на Starliner

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - NASA рассчитывает включить в соглашение о совместных перекрестных российско-американских полетах на МКС корабль Boeing CST-100 Starliner после прохождения сертификационных полетов, сообщил на телеконференции о миссии экипажа Crew-5 руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

По его словам, после тестового пилотируемого полета (CFT) этого корабля, в агентстве начнут работу над изменением соглашения и переговоры российскими партнерами.

Долгосрочной целью NASA он назвал "иметь интегрированные экипажи в рамках всех миссий".

"Но мы хотим, чтобы сначала несколько миссий Boeing прошли испытания, и сразу после CFT мы будем этого добиваться", - сказал Монтальбано.

Руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс рассказала, что страны-участницы проекта МКС провели координационный совет, на котором содержательно обсудили будущее станции и ближайшие планы. По ее словам, каждый партнер сообщил, как далеко он пробился в получении окончательного одобрения продления программы МКС.

NASA сейчас добивается одобрения президентом США законопроекта о выделении средств управлению, одним из пунктов которого является продление проекта МКС до 2030 года. Ранее его большинством голосов одобрил Конгресс.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сказал 4 августа, что до 2024 года госкорпорация не будет принимать решений о выходе из проекта МКС. Такое решение будут принимать позднее по итогам анализа технического состояния станции.

Людерс также добавила, что следующий многосторонний координационный совет планируется провести в течение следующих 6-7 месяцев.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полеты запланированы на осень 2022 года. На американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио. Кроме этого в состав экипажей американских космических кораблей войдут космонавты Андрей Федяев и Константин Борисов.