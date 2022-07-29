Дату выхода РФ из проекта МКС определят с учетом технического состояния станции

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия пока не уведомляла партнеров о выходе из проекта МКС, процесс начнется после 2024 года, он будет учитывать техническое состояние станции, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года, или в 2025 году, все это зависит, в том числе и от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно нет никакого секрета, о чем я и доложил президенту", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

В минувший вторник Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, основным приоритетом деятельности госкорпорации в пилотируемой космонавтике станет создание новой орбитальной станции.

В июне Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", говорил, что возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

19 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" не хочет прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. "Что касается МКС - мы не хотим бить все горшки", - сказал он.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация пока не определила свою позицию по поводу продления эксплуатации МКС.

30 апреля Рогозин заявлял, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.