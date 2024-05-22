Возобновились перевозки грузов по международному мосту через Амур

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Возобновилось транспортное сообщение по автодорожному международному мосту через реку Амур между Амурской областью и Китаем, через пункты пропуска Кани-Курган и Хэйхэ, сообщает Хабаровский филиал ФГКУ Росгранстрой.

Приостановку движения на участке Благовещенск - Хэйхэ ранее объясняли неисправностью электроснабжения на китайской стороне.

Международный автомобильный мост через реку Амур включен пока только в грузовые маршруты. Первые пассажирские перевозки по нему состоялись в ноябре 2023 года в экстренном режиме для вывоза туристов, которые не могли несколько дней пересечь границу в период межсезонья.