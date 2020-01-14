Первый автомобильный мост между РФ и Китаем испытали нагрузкой более 300 тонн

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские и китайские специалисты провели приемочные испытания первого автомобильного моста из России в Китай, который построили через реку Амур, связав Благовещенск и Хэйхэ, сообщает региональный Минтранс.

В испытаниях участвовали специалисты российского нормативно-испытательного центра "Мосты" и эксперты Харбинского политехнического университета. Максимальная масса испытательной нагрузки на мост составила 318 тонн, сообщили в ведомстве.

Для испытания использовали 10 трехосных груженых автосамосвалов "КамАЗ" и Isuzu, каждый из которых весил порядка 27,8 тонны, а также четырехосный автокран марки KATO полной массой 40 тонн. В общей сложности в ходе испытаний было отработано 14 различных вариантов загрузки моста.

Работа конструкций моста под действием нагрузок во время испытаний полностью соответствовала расчетам, заложенным в проекте, приводятся в сообщении регионального Минтранса слова руководителя филиала компании по развитию и строительству моста "Амур" в Благовещенске Евгений Королькова. "Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений", - считает специалист.

Как сообщалось, протяженность двухполосного моста составляет чуть более километра, по 540 метров с российской и китайской сторон. Большой объем работ пришелся и на подъездные пути. Общая протяженность мостового перехода составляет 20 км, из них 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России. Мост рассчитан на пассажиропоток в 5,5 тыс. человек, на ежедневный проезд 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

История строительства первого автомоста между РФ и КНР

Строительство моста через реку Амур стартовало 18 декабря 2016 года и на всех этапах находилось на контроле Минвостокразвития. В мае 2019 года была завершена стыковка российской и китайской частей моста. В конце ноября того же года была достроена российская часть сооружения. Ввод сооружения в эксплуатацию ожидается весной 2020 года.

Соглашение между правительствами РФ и КНР о международном автомобильном переходе Благовещенск-Хэйхэ было подписано четверть века назад - в июне 1995 года. Большие планы из-за отсутствия финансирования были приостановлены на этапе бурения изыскательских скважин.

К соглашению вернулись только через 20 лет - в 2015 году новый документ был подписан в рамках визита Владимира Путина в КНР. Через год был подписан концессионный договор, выбрана уникальная модель финансирования межгосударственного объекта - за счет внебюджетных источников.

С российской стороны затраты составляют 13,6 млрд рублей, с китайской - 5,2 млрд рублей. Созданная российско-китайская компания в рамках концессии получила кредит в китайском банке. Проезд по мосту будет платным, срок окупаемости - 16 лет.