Литовский завод "Еврохима" возобновит производство в конце недели

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa, входящий в "Еврохим" и остановивший работу в сентябре, планирует возобновить производство в конце этой недели, сообщила агентству BNS пресс-секретарь предприятия Индре Мажейкене.

По ее словам, точная дата возобновления деятельности будет зависеть от погодных условий.

"Все идет по плану, понемногу мы приглашаем сотрудников на работу после простоя и готовимся запустить производство на этой неделе. (...) Оценим погодные условия, дата может быть немного скорректирована из-за сложных погодных условий, но в любом случае (планируем - BNS) к концу недели", - сказала пресс-секретарь.

В настоящее время в простое находится 21% рабочих, предприятие надеется постепенно вернуть их обратно по мере наращивания производства. На различных вспомогательных работах занят 71% сотрудников, еще 8% болеют или находятся в отпуске.

"Сейчас производство не велось, а проводились различные работы по чистке и ремонту. Есть работы, которые можно делать, пока производство не осуществляется", - пояснила представитель компании.

Ранее временный администратор предприятия Римвидас Ваштакас говорил, что производство может быть возобновлено в середине ноября. Позже сам завод в качестве предположительных сроков начала работы называл 10-15 декабря.

Lifosa 10 апреля приостановил деятельность после того, как Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. "Еврохим" 10 марта сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров.

С 24 мая на литовском предприятии действует временный администратор, задача которого - обеспечить работу завода без нарушения международных санкций. В начале августа завод возобновил работу после четырехмесячного простоя, а в сентябре вновь приостановил из-за нехватки одного из основных видов сырья - аммиака - и резкого подорожания природного газа.

В середине октября временный администратор компании одобрил назначение главой Lifosa бывшего топ-менеджера "Еврохима" Андрея Савчука.