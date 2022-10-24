Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Добыча на Эльге в январе-сентябре выросла в 1,5 раза до 15,2 млн тонн

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ООО "Эльгауголь" добыло на Эльгинском угольном проекте в январе-сентябре 2022 года 15,2 млн тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УК "Элси" (управляющая компания проекта).

Объем отгрузки вырос на 24% - до 13 млн тонн, объем вскрышных работ увеличился в 3,7 раза.

В том числе в третьем квартале добыто почти 5 млн тонн угля, отгружено более 4,2 млн тонн.

Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля - Эльгинское. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC, добыча в 2021 году составила 14,7 млн тонн.

Ранее "А-Проперти" Альберта Авдоляна (компания, которой подконтрольно ООО "УК "Элси") оценивала затраты на разработку месторождения в 130 млрд рублей. В 2022 году компания планирует добыть и отгрузить 20 млн тонн, а целевые показатели на 2023 год - 45 млн тонн угля.

"Эльгауголь" также строит частную железнодорожную ветку (Тихоокеанская железная дорога) в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) на мысе Манорском в Удской губе Охотского моря для вывоза угля с месторождения через собственный порт, который также предполагается построить. Терминал, как ожидается, примет первый балкер в 2024 году. Capex терминала и дороги, по данным на начало сентября, составляет 146,6 млрд рублей.

Эльгинский угольный проект, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит на 80% структурам Авдоляна, еще на 20% через ООО "Энергогрупп" - гендиректору УК "Элси" Александру Исаеву.

Эльга Эльгауголь Якутия Элси Чумикан Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Русал" разместит облигации на 6 млрд юаней

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию

Schlumberger переименовалась в SLB

Первые результаты сезона отчетности в США не принесли утешения инвесторам

Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Карты Икано банка прекратят работу в России вслед за уходом IKEA

Малайзия не исключает возможности запуска платежной системы "Мир" в стране

Moody's изменило прогноз по рейтингам Великобритании на "негативный"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });