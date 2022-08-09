Из Черноморска вышли еще два судна с украинской сельхозпродукцией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Из порта Черноморск вышли два сухогруза с украинской сельхозпродукцией, сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции. Отправка грузов происходит в рамках стамбульских договоренностей.

Судно Ocean Lion под флагом Либерии, на борту которого около 64,7 тысячи тонн кукурузы, направляется "по зерновому коридору" в Южную Корею. Сухогруз Rahmi Yagci с 5,3 тысячи тонн подсолнечного шрота идет в Стамбул.

По данным Минобороны, с момента подписания стамбульских соглашений о коридорах безопасности для вывоза украинской сельхозпродукции из украинских черноморских портов вышли 12 судов.

Первым 1 августа из порта Одессы вышло судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне и с грузом кукурузы для Ливана. Оно благополучно прошло проверку в Стамбуле, а затем украинское посольство в Бейруте сообщило, что ливанский заказчик отказался от этого зерна в связи с задержками в поставках. Теперь

Razoni стоит на якоре в турецком Мерсине, его пункт назначения неизвестен.