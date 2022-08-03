На судно Razoni с украинской кукурузой прибыли проверяющие инспекторы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Инспекторы стамбульского Совместного координационного центра прибыли на борт судна Razoni с грузом украинской кукурузы для проверки, сообщил турецкий телеканал TRT.

Инспекция проходит не в порту Стамбула, а в море, где судно стоит на якоре.

Предполагается, что груз и судно проверят инспекторы и представители делегаций из России, Украины, Турции и ООН. Они проверят соответствие груза условиям соглашения, подписанного в июле. В результате будет принято решение о том, сможет ли сухогруз продолжить движение по намеченному маршруту - в Ливан.

Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа, оно идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан. На его борту находится около 27 тысяч тонн кукурузы.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два соглашения о создании морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех черноморских портов - Черноморска, Одессы и Южного и о контроле за этими перевозками.