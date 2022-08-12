ЦБ считает одинаково вероятными сценарии ускоренной адаптации и глобального кризиса

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в равной степени оценивает вероятность реализации сценариев "Ускоренная адаптация" и "Глобальный кризис", описанные в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"На текущий момент совет директоров расценивает вероятность и ускоренной адаптации, и глобального кризиса как примерно равные между собой", - сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции после публикации проекта.

В сценарии под названием "Глобальный кризис" ЦБ прогнозирует в 2023 году падение ВВП на 5,5-8,5%, в 2024 году - на 2-3%, в 2025 году - нулевую динамику или рост на 1%. Инфляцию в 2023 году на уровне 13-16%, в 2024 году - 8-9%, в 2025 году - 4% (в базовом сценарии инфляция в 2023 году составит 5-7%, в 2024 году - целевые 4%).

При реализации сценария "Глобальный кризис" цена на нефть "будет находиться под давлением как низкого внешнего спроса на фоне рецессии в некоторых крупных экономиках, так и геополитического фона, который приведет к расширению дисконта на российские сорта". ЦБ не исключает, что "в мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007-2008 годов". Реализация этого сценария грозит дальнейшим ужесточением ограничений на российский экспорт, предупреждают в банке. Тенденция к фрагментации в мировой экономике усилится, а торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках.

"Банку России придется существенно повысить ставку по сравнению с базовым сценарием и держать ее на повышенном уровне в течение продолжительного периода для предотвращения развития вторичных эффектов инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к целевому уровню. Даже при гораздо более высоких ставках, по сравнению с базовым сценарием, инфляция вернется на цель только к концу 2025 года", - говорится в проекте основных направлений ДКП.

Сценарий "Ускоренная адаптация" предполагает, что мировая экономика продолжит развиваться в рамках сформированных ранее трендов, масштабной глобальной рецессии удастся избежать, а текущий геополитический фон останется без изменений.

Динамика ВВП России в этом сценарии в 2023 году будет колебаться от снижения на 2% до роста на 1%, затем экономика выйдет на устойчивый рост: на 2,5-3,5% в 2024 году и на 2-3% - в 2025 году.

Инфляция в стране прогнозируется в этом случае на уровне 3,5-5,5% в 2023 году.