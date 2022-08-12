Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российская экономика в случае глобального экономического кризиса и ухудшения геополитической обстановки сможет вернуться к росту в пределах 1% не ранее 2025 года, следует из опубликованного Банком России проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"Для российской экономики реализация мирового кризиса одновременно с ухудшением геополитического фона существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям. Выпуск в 2023 году сократится еще сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен рост - не более 1%", - говорится в документе.

"Из-за усиления геополитического напряжения часть из вновь установившихся в 2022 году связей может оборваться. Особенно сильные последствия будут для промежуточного и инвестиционного импорта, осложнятся программы технического и инвестиционного сотрудничества. И уровень, и потенциальные темпы роста российской экономики снизятся", - ожидает банк.

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что динамика ВВП России выйдет в положительную зону в 2024 году. Как ожидает банк, экономика страны в 2024 году может вырасти на 1,5-2,5% после того, как в 2022 году снизится на 4-6%, в 2023 году - на 1-4%.

В сценарии под названием "Глобальный кризис" ЦБ прогнозирует следующую динамику экономики: в 2023 году - падение на 5,5-8,5%, в 2024 году - на 2-3%, в 2025 году - нулевая динамика или рост на 1%.

В "кризисном" сценарии ЦБ прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 13-16%, в 2024 году - 8-9%, в 2025 году - 4% (в базовом сценарии инфляция в 2023 году составит 5-7%, в 2024 году - целевые 4%).

"Банку России придется существенно повысить ставку по сравнению с базовым сценарием и держать ее на повышенном уровне в течение продолжительного периода для предотвращения развития вторичных эффектов инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к целевому уровню. Даже при гораздо более высоких ставках, по сравнению с базовым сценарием, инфляция вернется на цель только к концу 2025 года", - говорится в проекте основных направлений ДКП.

При реализации сценария "Глобальный кризис" цена на нефть "будет находиться под давлением как низкого внешнего спроса на фоне рецессии в некоторых крупных экономиках, так и геополитического фона, который приведет к расширению дисконта на российские сорта".

Как следствие, цена на нефть марки Urals будет существенно ниже, чем в базовом сценарии, на всем прогнозном горизонте - с $80 в 2022 году она снизится до $35 в 2023-2024 годах и вырастет лишь до $40 в 2025 году.

По базовому прогнозу ЦБ, цена на нефть на 2022 год составит $80 за баррель, в 2023 году - $70 за баррель, в 2024 году - $60.