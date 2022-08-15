"Русал" получил согласие инвесторов на рублевые выплаты по евробондам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Русал" получил согласие инвесторов на осуществление рублевых выплат по выпуску еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года держателям, учет прав которых ведется НРД или другими российскими депозитариями.

Предложение одобрили инвесторы, которым принадлежит более 75% номинального объема находящихся в обращении долговых бумаг, сообщила компания. Таким образом, купонный платеж по этому выпуску, который приходится на август, будет произведен с использованием альтернативного механизма выплат.

В начале августа компания запросила у держателей долларовых евробондов с погашением в феврале и мае 2023 года согласие на внесение изменений в условия обоих выпусков, которые, в частности, позволят выплатить в рублях купоны тем инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре.

Участвовать в голосовании могли владельцы евробондов, зафиксированные в реестре по состоянию на 19 июля. Срок подачи бюллетеней изначально истекал 8 августа, но он был продлен сначала до 10 августа, а затем еще на два дня - до 12 августа.

Дата выплаты купона по евробондам с погашением в феврале 2023 года - 1 августа, с погашением в мае 2023 года - 3 ноября. В июле "Русал" уже запрашивал у владельцев бондов отсрочку этих выплат, пока решается проблема с инфраструктурой для проведения платежей. Дедлайн по этому голосованию продлевался дважды, но компании так и не удалось заручиться согласием необходимого числа держателей (не менее 75% от номинала выпусков).

В новом голосовании компания просила согласовать пункт, по которому выплаты держателям, чьи права на еврооблигации учитываются в "Национальном расчетном депозитарии" или других российских депозитариях, будут осуществлены в рублях по курсу Банка России на день выплаты. Обязательства эмитента при этом будут считаться исполненными в момент получения средств НРД. В сообщении об одобрении инвесторами альтернативного механизма выплат, которое компания опубликовала в понедельник, указан только один выпуск - с погашением в феврале 2023 года.

В соответствии с указом президента от 5 июля российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.