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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

НЛМК исключил из условий обслуживания евробондов опцию выплаты в рублях нерезидентам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) изменил параметры голосования по условиям обслуживания своих еврооблигаций, исключив опцию выплаты в рублях нерезидентам, в случае если у компании не будет возможности расплатиться с держателями в валюте выпуска.

Об этом говорится в сообщении Steel Funding DAC, выступающей эмитентом евробондов.

НЛМК 12 августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций компании в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях.

Также компания попросила согласовать для каждого выпуска возможность выплат в альтернативных валютах - то есть не в тех, в которых выпуск был номинирован изначально, это могут быть как доллары и евро, так и британские фунты, швейцарские франки, а также рубли (при этом отмечалось, что инвесторам, не относящимся к российским, выплаты в рублях будут производиться "в крайнем случае"). Предполагается, что альтернативные валюты будут использоваться, если у эмитента не будет возможности расплатиться по долговым бумагам в валюте выпуска.

Как следует из опубликованного 23 августа сообщения Steel Funding DAC, эмитент решил исключить рубли из списка альтернативных валют для выплат по евробондам, которые не принадлежат локальным инвесторам.

У НЛМК в обращении находится три выпуска долларовых еврооблигаций со сроками погашения в 2023, 2024 и 2026 годах, а также один выпуск еврооблигаций в евро со сроком погашения в 2026 году.

Реестр владельцев евробондов для участия в голосованиях закрывается 23 августа.

Крайний срок голосования по евробондам-2024 и евробондам-2026 в долларах - 1 сентября 16:00 по Лондону, по долларовым евробондам-2023 и евробондам-2026 в евро - 7 сентября 16:00 по Лондону. Собрания держателей евробондов состоятся 3 сентября и 9 сентября соответственно.

В соответствии с указом президента от 5 июля российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Steel Funding DAC НЛМК Банк России
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