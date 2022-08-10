"Русал" продлил еще на два дня срок согласования рублевых выплат по евробондам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Русал" еще на два дня продлил срок предоставления инвесторами письменного согласия на осуществление рублевых выплат по двум выпускам евробондов держателям, учет прав которых ведется НРД или другими российскими депозитариями.

Как сообщил эмитент еврооблигаций - компания Rusal Capital DAC, новый дедлайн по голосованию - 12 августа 16:00 по Лондону.

На прошлой неделе компания запросила у держателей долларовых евробондов с погашением в феврале и мае 2023 г. согласие на внесение изменений в условия обоих выпусков, которые, в частности, позволят выплатить в рублях купоны тем инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре.

Участвовать в голосовании смогут владельцы евробондов, зафиксированные в реестре по состоянию на 19 июля. Срок подачи бюллетеней изначально истекал 8 августа, но компания сообщала, что продляет его до 10 августа.

Дата выплаты купона по евробондам с погашением в феврале 2023 года - 1 августа, с погашением в мае 2023 года - 3 ноября. Ранее, в июле, "Русал" уже запрашивал у владельцев бондов отсрочку этих выплат, пока решается проблема с инфраструктурой для проведения платежей. Дедлайн по этому голосованию продлевался дважды, но компании так и не удалось заручиться согласием необходимого числа держателей (не менее 75% от номинала выпусков).

Теперь компания просит согласовать пункт, по которому выплаты держателям, чьи права на еврооблигации учитываются в "Национальном расчетном депозитарии" или других российских депозитариях, будут осуществлены в рублях по курсу Банка России на день выплаты. Обязательства эмитента при этом будут считаться исполненными в момент получения средств НРД.

Ранее другая российская компания, "Полюс", сумела получить согласие держателей двух выпусков долларовых евробондов на изменение условий, включая возможность осуществления выплат в рублях владельцам, учет прав которых ведется российскими депозитариями.

По указу президента России от 5 июля российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.