"Русал" еще продлил срок согласования отсрочки выплат по евробондам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Русал" повторно продлил срок предоставления инвесторами письменного согласия на отсрочку выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций компании - теперь до 28 июля (16:00 по Лондону).

В сообщении Rusal Capital DAC, выступающей эмитентом евробондов, отмечается, что решение о продлении процедуры принято на основании запросов от ряда держателей бумаг, которым нужно дополнительное время для завершения внутренних процедур.

"РусАл" 12 июля предложил держателям двух выпусков еврооблигаций согласовать возможность отсрочки выплаты купонов, пока решается проблема с работой инфраструктуры для проведения таких платежей.

Эмитент и поручители по евробондам уверены в своей способности обслуживать долг по еврооблигациям по мере наступления сроков выплат, но антироссийские санкции и ответные меры России привели к существенным нарушениям работы платежной инфраструктуры, отмечала компания.

"В этих обстоятельствах эмитент и поручители активно работают над разработкой решения, которое позволит обеспечить получение основной суммы и процентов по евробондам всеми держателями в соответствии с применимым законодательством", - говорилось в сообщении.

Но поскольку внедрение такого решения вряд ли будет завершено до ближайшей даты купонного платежа - это 1 августа для еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и 3 ноября для еврооблигаций с погашением в мае 2023 года - эмитент запрашивает согласие держателей выпусков на то, чтобы отложить выплаты до даты погашения соответствующих евробондов или любой другой даты, которая может быть указана в решении, вводящем соответствующие меры, поясняла компания.

Первоначально держатели евробондов должны были прислать свои ответы на предложения эмитента его информационному агенту - i2 Capital Markets Ltd - до 22 июля включительно, затем - до 26 июля.