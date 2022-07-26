Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

"Русал" еще продлил срок согласования отсрочки выплат по евробондам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Русал" повторно продлил срок предоставления инвесторами письменного согласия на отсрочку выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций компании - теперь до 28 июля (16:00 по Лондону).

В сообщении Rusal Capital DAC, выступающей эмитентом евробондов, отмечается, что решение о продлении процедуры принято на основании запросов от ряда держателей бумаг, которым нужно дополнительное время для завершения внутренних процедур.

"РусАл" 12 июля предложил держателям двух выпусков еврооблигаций согласовать возможность отсрочки выплаты купонов, пока решается проблема с работой инфраструктуры для проведения таких платежей.

Эмитент и поручители по евробондам уверены в своей способности обслуживать долг по еврооблигациям по мере наступления сроков выплат, но антироссийские санкции и ответные меры России привели к существенным нарушениям работы платежной инфраструктуры, отмечала компания.

"В этих обстоятельствах эмитент и поручители активно работают над разработкой решения, которое позволит обеспечить получение основной суммы и процентов по евробондам всеми держателями в соответствии с применимым законодательством", - говорилось в сообщении.

Но поскольку внедрение такого решения вряд ли будет завершено до ближайшей даты купонного платежа - это 1 августа для еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и 3 ноября для еврооблигаций с погашением в мае 2023 года - эмитент запрашивает согласие держателей выпусков на то, чтобы отложить выплаты до даты погашения соответствующих евробондов или любой другой даты, которая может быть указана в решении, вводящем соответствующие меры, поясняла компания.

Первоначально держатели евробондов должны были прислать свои ответы на предложения эмитента его информационному агенту - i2 Capital Markets Ltd - до 22 июля включительно, затем - до 26 июля.

Русал Rusal Capital DAC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Курс доллара поднимался выше 61 рубля

Курс доллара поднялся выше 60 руб.

Цена газа в Европе превысила $2100/тыс. куб. м в ожидании сокращения поставок по "СП-1"

Цена газа в Европе превысила $2100/тыс. куб. м в ожидании сокращения поставок по "СП-1"

Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });