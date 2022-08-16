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Акции "СПБ биржи" утром продолжают ралли на корпоративных новостях

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Котировки "СПБ биржи" утром во вторник продолжают расти благодаря корпоративным новостям - расширению списка допущенных к торгам на бирже иностранных ценных бумаг, а также предстоящему с 22 августа введению запрета на короткие продажи по акциям самой биржи.

На "Московской бирже" к 10:19 акции "СПБ биржи" подорожали на 7,2%, до 226,7 рубля при объеме торгов 0,747 млрд рублей. В понедельник бумаги подорожали взлетели на 23%.

"СПБ биржа" сообщила 15 августа, что с 17 августа увеличит количество ценных бумаг международных компаний до 350 с 200, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00.

"Национальный клиринговый центр" (НКЦ) в целях защиты инвесторов установил для обыкновенных акций и фьючерсов на обыкновенные акции ПАО "СПБ биржа" 100%-ное обеспечение с 19:00 19 августа на срочном рынке и с 22 августа на фондовом рынке, с 22 августа вводится запрет коротких продаж на эти акции, сообщается в информации на сайте "Московской биржи".

Изменение риск-параметров связано с повышенными рисками торговли акциями и фьючерсами на акции "СПБ биржи" в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента, поясняется в сообщении.

СПБ Биржа НКЦ Мосбиржа
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