"СПБ биржа" с 24 августа увеличит количество ценных бумаг на торгах с 10:00 до 500

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 24 августа увеличит количество ценных бумаг международных компаний до 500 с 350, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по московскому времени. Об этом говорится в информации биржи.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), начинаются в 15:30 по Москве.

Биржа с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 для 200 международных компаний, спустя неделю их количество было увеличено до 350.

Время торгов на бирже было сокращено весной в период высокой волатильности на российском рынке, когда был нарушен баланс спроса и предложения - количество продавцов превышало количество покупателей, из-за чего локальное ценообразование не могло быть эффективным и могло привести к потерям участников рынка. Теперь, по оценке биржи, баланс спроса-предложения выравнивается, и она возвращается к стандартному времени торгов.