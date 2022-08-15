Цены на нефть упали до шестимесячных минимумов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть упали до шестимесячных минимумов в понедельник на сигналах снижения спроса в Китае, а также растущих ожиданиях возврата иранских энергоресурсов на мировой рынок.

Официальные данные, опубликованные 15 августа, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в Китае за прошлый месяц, также обнародованные в понедельник, оказались хуже прогнозов экспертов.

"Сейчас мы видим, в каком состоянии находится китайская экономика, и оно намного менее радужное, чем надеялись многие, - отмечает аналитик Sucden Financial Джорджи Уилкис, мнение которого приводит агентство Bloomberg. - Спрос на нефть в стране будет ниже, чем ожидалось".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 составляет $94,31 за баррель, что на $3,84 (3,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $3,79 (4,12%), до $88,3 за баррель.

Заявления представителей Ирана тем временем повысили оптимизм инвесторов в отношении возможности восстановления ядерной сделки, которая откроет путь для возврата иранской нефти на мировой рынок. Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе брифинга в понедельник, что Иран до вторника доведет до Евросоюза свою позицию относительно предложений Брюсселя по восстановлению ядерной сделки. Представитель иранского МИДа отметил, что основания для подписания соглашения могут появиться "в ближайшем будущем", сообщает Bloomberg.

Ожидания роста предложения иранской нефти уже заложены в рынок, отмечает глава отдела стратегии Saxo Bank на товарно-сырьевых рынках Оле Хансен.

"Однако сообщения о появлении иранской нефти на мировом рынке станут дополнительным доводом для фондов, продающих нефть для хеджирования риска замедления экономического роста", - говорит эксперт.