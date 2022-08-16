Иран ответил ЕС на подготовленный им проект соглашения по возобновлению действия СВПД

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Иран направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило иранское информагентство ISNA со ссылкой на информированный источник, не приведя подробностей.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обещал, что Тегеран даст ответ "окончательный" ответ на текст проекта соглашения ЕС к полуночи понедельника.

Он заявил журналистам, что "Иран настроен на то, чтобы заключить соглашение, если будут соблюдаться его красные линии и права".

"Есть три вопроса. Если эти вопросы будут решены, мы готовы перейти к этапу подведения итогов и достичь соглашения в присутствии министров иностранных дел", - добавил дипломат.

Он отметил, что "США недавно проявили гибкость в отношении двух из трех оставшихся вопросов, но это должно быть изложено в письменной форме".

Как ранее сообщила газета Politico, Евросоюз на переговорах по восстановлению СВПД внес предложение ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По ее данным, это предложение вошло в проект документа по итогам 16 месяцев переговоров. В то же время, спецпосланник США по Ирану Роб Мэлли заявил изданию, что Вашингтон не меняет свои стандарты или правила, когда дело доходит до применения санкций.

"Любое сообщение об обратном является абсолютно неверным", - сказал Мэлли.

Газета пишет, что чиновник из американской администрации заявил, что в Вашингтоне "внимательно изучают" предложенный ЕС окончательный текст соглашения и обратили внимание на то, что ЕС охарактеризовал этот текст как "последнюю попытку достичь компромисса".

Отмена санкций, и, в частности, исключение КСИР из санкционного списка США, являлось одним из важнейших требований Тегерана в ходе переговоров.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе.