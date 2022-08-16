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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

ВВП Белоруссии в январе-июле снизился на 5,2%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ВВП Белоруссии в январе-июле 2022 года составил 104,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 5,2% меньше, чем за такой же период годом ранее, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

По итогам января-июня снижение ВВП составляло 4,2%, в январе-мае - 3,4%. Динамика ВВП Белоруссии перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%), тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе - на 2,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле равнялся 116,8%.

Правительство Белоруссии на прошлой неделе заявило, что при оптимистическом сценарии сможет обеспечить нулевой рост экономики в этом году за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии в случае отсутствия новых санкций и других непредвиденных шоков.

МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии в этом году на 6,4%, ЕБРР - на 4%, ЕАБР - на 6,5%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15% на фоне западных санкций.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.

Официальный курс на 16 августа - 2,5883 белорусских рубля/$1.

Белоруссия Белстат Правительство МВФ ЕБРР S&P Global Ratings
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