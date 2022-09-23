Срок подачи заявок на принудительную конвертацию расписок продлят на 30 дней

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности одобрил поправки, которые продлевают до 11 ноября 2022 года срок подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок российских компаний в акции.

Поправки вносятся в законопроект № 99629-8 ко второму чтению.

Пока подать заявки на принудительную конвертацию можно до 11, внесенные поправки продлевают этот срок на 30 дней.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, необходимость продления срока вызвана тем, что сбор документов в настоящее время осложняется неготовностью депозитариев в недружественных юрисдикциях предоставлять документы в требуемом формате, необходимостью нотариального заверения и апостилирования, затруднениями в почтовой доставке документов в Россию. В отношении сбора документов в целях подачи заявлений на принудительную конвертацию возникают аналогичные проблемы. Потенциальные заявители на принудительную конвертацию не успевают собрать и направить документы в срок, оставшийся до 11 октября.

Депутаты должны рассмотреть этот законопроект на пленарном заседании 27 сентября.

В России 15 августа стартовала процедура автоматической конвертации депозитарных расписок российских компаний в акции. Принятый закон (№319-ФЗ от 14 июля 2022 года) предусматривает возможность конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов без участия иностранного банка-депозитария. По закону такие расписки должны быть автоматически, без участия держателей, конвертированы в акции российских эмитентов. Процесс автоматической конвертации завершен.

Кроме того, держатели расписок, права на которые учитываются иностранными депозитариями, вправе до 11 октября 2022 года заявить о необходимости принудительной конвертации ценных бумаг в акции российских компаний. Российские депозитарии, в которых открыты счета депо для учета прав на акции российской компании, аккумулируют все заявки, а потом при достаточности акций на счете депо проведут обмен бумаг.