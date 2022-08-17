Carlsberg нарастил полугодовую выручку в России при сокращении продаж

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg, которому в России принадлежит ООО "Пивоваренная компания "Балтика", в первом полугодии 2022 года сократил продажи на российском рынке на фоне роста выручки.

Объем продаж снизился на 2%, сообщила компания. Выручка увеличилась на 22% (органически), в том числе благодаря повышению цен. Отчетная выручка выросла на 44%, до 4,34 млрд датских крон (около $593 млн по текущему курсу) на фоне укрепления рубля. Прибыль после уплаты налогов возросла до 944 млн крон, несмотря на значительный рост себестоимости производства, чему также способствовало укрепление рубля.

Чистый убыток компании составил 8,6 млрд крон в связи с убытком от обесценения в размере 9,6 млрд, признанным в связи с планами по продаже российского бизнеса.

Стоимость чистых активов Carlsberg в России составила 9,6 млрд крон на конец июня, увеличившись в течение II квартала благодаря укреплению рубля и динамике бизнеса.

Carlsberg в начале марта объявил, что прекращает новые инвестиции и экспорт в Россию, а также производство пива под своим флагманским одноименным брендом и отказывается от рекламы на российском рынке. В конце месяца компания решила уйти из России.

Подготовка к сделке идет успешно, сообщил Carlsberg 17 августа. Однако компания предупредила, что это сложная задача, поскольку российский бизнеса был частью группы в течение многих лет. В рамках подготовки к продаже компания реализует более 150 проектов по отделению российского бизнеса.

Carlsberg теперь классифицирует российский бизнес как актив, предназначенный для продажи, и не учитывает его показатели в своих результатах, а раскрывает их отдельно.

Глобальные продажи группы в первом полугодии выросли на 8,9% (органически), до 64,2 млн гектолитров. Выручка увеличилась на 20,7%, до 35,45 млрд датских крон, превысив прогноз (средняя оценка аналитиков составляла 33,4 млрд крон, согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте компании).

"Мы очень довольны сильными результатами за первое полугодие с учетом серьезных проблем", - отметил CEO компании Кеес 'т Харт, процитированный в сообщении, назвав среди них конфликт на Украине, рост цен на сырье, энергоносители и пандемию коронавируса. "Несмотря на эти вызовы, показатели Carlsberg Group за первое полугодие превысили допандемийный уровень", - добавил он.