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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Carlsberg к середине 2023 года надеется договориться о продаже российского бизнеса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg, владеющий в России ООО "Пивоваренная компания "Балтика", планирует подписать соглашение о продаже бизнеса к середине 2023 года, следует из отчетности компании за 2022 год.

Carlsberg уже начал отбирать потенциальных покупателей, определив критерии для участия в торгах. Предполагается, что оферта будет запущена в I квартале 2023 года.

В связи с предстоящей сделкой Carlsberg надеется выработать оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая сотрудников и акционеров концерна.

Carlsberg в начале марта 2022 года объявил, что прекращает новые инвестиции и экспорт в Россию, затем решил прекратить производство пива под своим флагманским одноименным брендом, отказывается от рекламы на российском рынке. В конце марта компания решила уйти из России.

Со второго квартала 2022 года российский бизнес классифицируется как актив, предназначенный для продажи, и не учитывается в общих финрезультатах.

По итогам 2022 года объем продаж в России снизился на 2,6%. Отчетная выручка выросла в 1,6 раза - до $593 млн.

Carlsberg Дания Балтика
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