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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Власти Литвы задумались о строительстве атомных реакторов малой мощности

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Власти Литвы на фоне рекордного роста цен на электроэнергию начали обсуждать идею строительства в стране атомных реакторов малой мощности. Эту тему подняла замминистра энергетики Инга Жилене на встрече с депутатами Сейма.

Она предложила проверить, сколько потребуется энергосистеме страны ядерных реакторов малой мощности, которые являются гибкими и могут стабилизировать рынок. По ее словам, такие реакторы должны появиться в 2030 году. Их строительство может быть предусмотрено в новой энергетической стратегии.

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее на этой неделе признал крупной ошибкой решение Литвы не развивать атомную энергетику.

Литва вместе с Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рассчитывала построить к 2020-2022 годам новую атомную электростанцию - Висагинскую АЭС - рядом с окончательно закрытой в конце 2009 года Игналинской АЭС.

Правительство планировало, что строительство АЭС начнется в 2015 году, а электроэнергию она должна была бы начать вырабатывать не позднее 2022 года. От строительства новой АЭС отказались после референдума 2012 года, когда проект Висагинской АЭС не получил одобрения большинства населения.

Литва Минэнерго Инга Жилене Дайнюс Крейвис Латвия Висагинская АЭС Hitachi
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