Власти Литвы задумались о строительстве атомных реакторов малой мощности

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Власти Литвы на фоне рекордного роста цен на электроэнергию начали обсуждать идею строительства в стране атомных реакторов малой мощности. Эту тему подняла замминистра энергетики Инга Жилене на встрече с депутатами Сейма.

Она предложила проверить, сколько потребуется энергосистеме страны ядерных реакторов малой мощности, которые являются гибкими и могут стабилизировать рынок. По ее словам, такие реакторы должны появиться в 2030 году. Их строительство может быть предусмотрено в новой энергетической стратегии.

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее на этой неделе признал крупной ошибкой решение Литвы не развивать атомную энергетику.

Литва вместе с Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рассчитывала построить к 2020-2022 годам новую атомную электростанцию - Висагинскую АЭС - рядом с окончательно закрытой в конце 2009 года Игналинской АЭС.

Правительство планировало, что строительство АЭС начнется в 2015 году, а электроэнергию она должна была бы начать вырабатывать не позднее 2022 года. От строительства новой АЭС отказались после референдума 2012 года, когда проект Висагинской АЭС не получил одобрения большинства населения.