Закрытая Игналинская АЭС в Литве завершила утилизацию ядерного топлива

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Выведенная из эксплуатации Игналинская атомная электростанция (ИАЭС) в Литве утилизировала все свои использованные и неиспользованные ядерные материалы, сообщила ИАЭС.

В конце декабря последние неиспользованные клеммные блоки ядерного топлива были вывезены из реакторных установок в новое временное хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Они будут храниться в специальных металлических контейнерах длиной 10,4 м, диаметром 0,67 м, весом около 4 тонн с топливом. Всего таких контейнеров восемь.

Последний, 190-й, контейнер с ОЯТ был вывезен с ИАЭС на хранение в апреле прошлого года.

Контейнеры будут храниться в хранилище ОЯТ в течение 50 лет, после чего их планируется захоронить в могильнике.

После вывоза ОЯТ станция сможет получить лицензию Госинспекции по безопасности атомной энергетики и выполнять комплексные работы, связанные с демонтажем реакторов.

Как сообщалось, ИАЭС снята с эксплуатации с 2010 года, и с тех пор она реализует несколько проектов, связанных с выводом ее из эксплуатации.

Литве предстоит еще демонтаж самых мощных в мире реакторов типа РБМК (реактор большой мощности канальный) – проект, не имеющий аналогов в мировой практике. Ожидается, что работы начнутся в 2027 году.

Первый действовавший на Игналинской АЭС российский реактор типа РМБК-1500 отключен в конце 2004 года, второй – в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС будут проводиться до 2038 года.