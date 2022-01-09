Член Еврокомиссии заявил, что в новые АЭС до 2050 г. необходимо вложить 500 млрд евро

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон дал прогноз, что европейские АЭС нового поколения потребуют до 2050 года 500 млрд евро инвестиций.

"Только существующим сейчас ядерным электростанциям нужно к 2030 году инвестиций на 50 млрд евро. И еще 500 млрд понадобится к 2050 году для станций нового поколения", - заявил еврокомиссар в интервью французскому воскресному изданию "Журналь дю диманш".

Бретон выступает в поддержку включения ядерной энергетики в "таксономию" - экономику, инвестиции в которую не вредят климату. В канун Нового года Еврокомиссия объявила, что до достижения "углеродного нейтралитета", которого она рассчитывает добиться к 2050 году, ядерная энергетика и сжигание природного газа, несмотря на загрязнение окружающей среды, могут быть включены в "зеленую таксономию".

Предполагается, что такое решение облегчит привлечение инвестиций в инфраструктуру, способствующую борьбе против климатических изменений. Для Бретона придание "зеленого" статуса ядерной энергетике будет основополагающим на переходный период, так как цель достижения к 2050 году "углеродного нейтралитета" требует колоссальных инвестиций. Еврокомиссар считает, что "включение ядерной энергетики в таксономию является решающим, чтобы дать возможность отрасли привлечь те капиталы, которые ей понадобятся".

"Экологический переход повлечет промышленную революцию невиданного размаха. Как и конкурентную борьбу за капиталы между различными энергетическими источниками. Например, только по возобновляемым видам энергетики понадобится инвестировать 65 млрд евро в год. И к этому надо добавить 45 млрд ежегодных инвестиций для создания инфраструктур дополнительных сетей", - заявил Бретон.

По его оценке, при 26% электричества, производимого в ЕС за счет ядерной энергетики, к 2050 году ядерная энергия будет составлять не менее 15% энергетического баланса Евросоюза.

Телеканал Еuronews ранее сообщил, что таксономия расколола Европейский союз. В поддержку решения Еврокомиссии выступили Франция, у которой много ядерных реакторов, и Польша. Австрия, Германия, Люксембург и Испания не согласны с инвестициями в ядерную энергетику. Активистов защиты климата, по данным канала, возмутило то, что не было предложено обсудить список "зеленых" отраслей таксономии с общественностью.

Еuronews напомнил, что решение Еврокомиссии может быть оспорено, если за это выступят не менее 20 государств-членов ЕС, представляющих 65% населения Евросоюза.