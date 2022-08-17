Запасы нефти в США снизились на 7,06 млн баррелей за неделю

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,06 млн баррелей - до 424,95 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 4,64 млн баррелей и составили 215,67 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 766 тысяч баррелей, до 112,26 млн баррелей.

Аналитики ожидали роста запасов нефти на 800 тысяч баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.