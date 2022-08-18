Brent подорожала до $93,8 за баррель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются утром в четверг после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США.

К 8:16 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,14%), до $93,78 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $1,31 (1,4%), до $93,65 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,11 (0,12%), до $88,22 за баррель. В среду контракт подорожал на $1,58 (1,8%), до $88,11 за баррель.

Минэнерго США днем ранее сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тысяч баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тысяч баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Тегерана. "Главный вопрос, который навис над рынком на этой неделе, заключается в том, смогут ли руководители США и Ирана согласовать новую иранскую ядерную сделку после многих месяцев переговоров", - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric.