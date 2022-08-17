Нефть Brent подорожала до $93,1 за баррель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне до минимальных более чем за полгода значений.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs Group Inc. скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. При этом они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернется на мировой рынок "в лучшем случае в начале 2023 года".

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в среду составляет $93,06 за баррель, что на $0,72 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,76 (2,9%), до $92,34 за баррель, минимума с 10 февраля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,29 за баррель, что на $0,76 (0,88%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,88 (3,2%), до $86,53 за баррель, что является самым низким значением с 25 января.

"Настрой рынка остается в основном негативным, учитывая перспективы заключения сделки по ядерной программе Ирана при сохранении опасений в отношении спроса на нефть", - отмечает аналитик ING Groep в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, будет обнародован в среду в 17:30 по Москве.