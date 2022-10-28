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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Суверенный фонд Норвегии завершил квартал с убытком

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, отчитался об убытке.

В июле-сентябре потери фонда от инвестиций составили 4,4%, или 449 млрд крон ($43,63 млрд).

Фонд потерял на инвестициях в акции 4,8%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью - 3,9%, в недвижимость - 1,1%.

"Третий квартал характеризовался ростом процентных ставок, высокой инфляцией и войной в Европе. Это коснулось и рынков", - заявил через пресс-службу замдиректора директора Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

Ослабление курса кроны относительно нацвалют ряда крупных стран увеличило стоимость фонда на 702 млрд крон в прошедшем квартале.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,3% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,33 тыс. компаний из 70 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Amazon.com и Nestle, в портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают бонды США, Японии и Германии.

Стоимость фонда на 30 сентября составляла 12,216 трлн крон. Вложения в акции составляли 68,3% инвестпортфеля, в облигации - 28,5%, в недвижимость - 3,1%, активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 0,1%.

Норвегия Нефтяной фонд Norges Bank Investment Management Тронд Гранде
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