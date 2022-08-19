РЖД отметили рост перевозок угля с Эльгинского месторождения на 31%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2022 года увеличила погрузку угля с месторождений Дальнего Востока на 10% в годовом измерении, до 19 млн тонн, сообщила пресс-служба ДВЖД магистрали.

В частности, погрузка с Эльгинского месторождения в Якутии выросла на 31%, достигнув 10,3 млн тонн.

На экспорт по ДВЖД отправлено 14,7 млн тонн угля с дальневосточных месторождений (рост на 15,7%).

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Ранее "А-Проперти" (компания Альберта Авдоляна) оценивала затраты на разработку месторождения в 130 млрд рублей.

Эльгинский угольный проект, по данным ЕГРЮЛ на 19 августа, принадлежит на 80% структурам Авдоляна, еще на 20% через ООО "Энергогрупп" гендиректору УК "Эльга уголь" Александру Исаеву.

"Эльгауголь" строит частную железнодорожную ветку (Тихоокеанская железная дорога) в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) на мысе Манорском в Удской губе Охотского моря для вывоза угля с Эльгинского месторождения. Строительство дороги протяженностью 500 км займет не более двух лет, ввод запланирован на 2024 год.

По итогам 2021 года погрузка углей с Эльги достигла 14,6 млн тонн. Планы развития местного угольного комплекса предусматривают дальнейшее увеличение объема добычи.