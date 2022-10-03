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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Погрузка РЖД в сентябре снизилась на 5,3%, грузооборот - на 1,8%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 100,8 млн тонн, что на 5,3% меньше, чем в сентябре 2021 года, сообщила компания.

Грузооборот за сентябрь 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 213,5 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,7% и составил 266 млрд т-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2022 года, по оперативным данным, составила 921,2 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами за этот период было погружено: каменного угля - 260,5 млн тонн (-5,9% к январю-сентябрю 2021 года); кокса - 7,8 млн тонн (-11,1%); нефти и нефтепродуктов - 160 млн тонн (без динамики); руды железной и марганцевой - 86,7 млн тонн (-3,9%); черных металлов - 50,5 млн тонн (-0,5%); лома черных металлов - 10 млн тонн (-18,9%); химических и минеральных удобрений - 45,3 млн тонн (-6,1%); цемента - 19,7 млн тонн (-3,9%); лесных грузов - 24,9 млн тонн (-23%); зерна - 16,2 млн тонн (-9,9%); строительных грузов - 101 млн тонн (+4,1%); руды цветной и серного сырья - 13,9 млн тонн (-7,5%); химикатов и соды - 17,2 млн тонн (-4,9%); промышленного сырья и формовочных материалов - 23,9 млн тонн (-9,3%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 83,7 млн тонн (+2,6%).

Грузооборот за январь-сентябрь 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% и составил 1967,8 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,1% и составил 2464 млрд т-км.

За 9 месяцев было погружено почти 921 млн тонн грузов, что на 3,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

По итогам 2022 года РЖД ожидает сокращения погрузки на 5%. По итогам 2021 года погрузка РЖД увеличилась на 3,2%, до 1 282,9 млн тонн.

РЖД
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