Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,2-0,3%, акции "СПБ биржи" раллируют 4-й день подряд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным ростом цен большинства blue chips благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых фондовых площадок, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику; раллируют четвертый день подряд акции "СПБ биржи".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2157,43 пункта (+0,28%), индекс РТС - 1120,81 пункта (+0,22%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,4%.

Доллар к этому моменту стоил 60,62 рубля, что всего на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Подорожали расписки TCS Group Holding (+1,9%) и Ozon (+0,7%), обыкновенные акции Polymetal (+3,4%), "Полюса" (+0,9%), "Русала" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%, "префы" выросли на 0,3%), "Магнита" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Акции "СПБ биржи" выросли в цене на 18,4% (до 225 рублей за штуку), активный рост ее ценных бумаг наблюдается четвертый день подряд на корпоративных новостях (накануне акции подорожали на 40,2%, во вторник - на 31,2%, в понедельник - на 17,1%). "СПБ биржа" с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30.

Подешевели акции "Роснефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Депозитарные расписки VK упали в начале торгов на 7,7% (до 425,4 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за II квартал 2022 года. Интернет-компания VK во II квартале 2022 года нарастила выручку на 4% год к году - до 31,1 млрд рублей, говорится в управленческой отчетности компании на основе МСФО. Общая выручка компании по МСФО увеличилась на 11% в годовом выражении, составив 32,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде сократилась на 37% - до 4,2 млрд рублей.

Драйвером роста доходов VK стала онлайн-реклама. Так, рекламная выручка показала рост на 28% год к году - до 14,3 млрд рублей - против 6%-го роста в I квартале 2022 года. Динамика обусловлена притоком рекламодателей на фоне роста аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. "Новые запуски и агрессивное продуктовое развитие, направленное на рост аудитории, вовлеченности и увеличение выручки в будущем, привели к повышению расходов на персонал и маркетинг и, как следствие, сокращению EBITDA во II квартале", - объясняется в отчете VK.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций открылся в четверг умеренно позитивной динамикой "голубых фишек" благодаря уверенному росту мировых фондовых площадок, сформировавшемуся после опубликования накануне данных о некотором замедлении темпов инфляции в США в июле. Вместе с тем сдерживает рост отечественных акций, прежде всего ценных бумаг нефтяных компаний, нестабильная конъюнктура мировых цен на нефть.

В мире

Рынок акций США завершил торги в среду на максимуме с начала мая, при этом Nasdaq Composite перешел в "бычью" фазу. Существенный подъем фондовых индексов был вызван данными об инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали более значительного подъема - на 8,7%.

Свежие данные по инфляции также существенно повлияли на прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Фьючерсы на размер процентных ставок указывают на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем ставки сразу на 75 базисных пунктов.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг вслед за американским рынком акций, который днем ранее завершил торги на максимуме за три месяца. Торговые площадки Японии закрыты в связи с праздничным днем в стране. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 увеличился на 1,4%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,9% после снижения три предыдущих сессии подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 поднялся на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился почти на 1%. Сингапурский индекс FTSE STI растет на 0,4%. Экономика Сингапура во втором квартале увеличилась на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли и промышленности страны.

Нефть

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются в ходе утренних торгов в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущего дня. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени составила $97,11 за баррель, что на 0,3% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 1,1%, до $97,4 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $91,69 за баррель, что на 0,26% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов выросла на $1,6%, до $91,93 за баррель.

Нефтяной рынок накануне следил за новостями относительно поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Поставка нефти через Украину по нефтепроводу возобновилась в Словакию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft. Кроме того, давление на рынок оказали данные о запасах энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем в четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).