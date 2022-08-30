IRC сократила полугодовую EBITDA в 2,4 раза на фоне спада цен и роста издержек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Производитель железной руды IRC в I полугодии 2022 года снизил скорректированную EBITDA в 2,4 раза, до $52,4 млн.

Сокращение показателя компания в отчете объяснила снижением цен на руду и ростом издержек компании.

Издержки IRC выросли на 20%, до $78,6 на тонну, из-за роста транспортных расходов, увеличения вскрыши и стоимости услуг подрядчиков по добыче, роста НДПИ из-за изменения налогового законодательства в России, а также в целом высокой инфляции.

На фоне опасений по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса в Китае средние бенчмарк-цены на концентрат с содержанием железа 65% снизились на 22% по сравнению с I полугодием прошлого года, до $165 за тонну. Цена реализации IRC сократилась на 23%, до $138,6 за тонну.

В результате выручка IRC сократилась на 24% по сравнению с январем-июнем прошлого года, до $165,7 млн. Доля России в выручке IRC составила 16%, Китая - 84%.

По итогам полугодия IRC получила чистый убыток, приходящийся на основных акционеров, в размере $77,9 млн против прибыли $98,3 млн годом ранее. Однако это включает ряд неденежных статей, самая большая из которых - обесценение Кимкано-Сутарского ГОКа и других активов на $113 млн. Чистая прибыль IRC, скорректированная на неденежные статьи, составила по итогам полугодия $39,2 млн.

Capex составил $5,5 млн. Основной проект компании сейчас - подготовка к запуску добычи на Сутарском месторождении в дополнение к действующему Кимканскому, он запланирован на вторую половину 2023 года. Ресурсы Сутары оцениваются в 491 млн тонн, их хватит на 30 лет работы. Затраты на запуск оцениваются в $49,2 млн, из которых по состоянию на конец июня уже инвестировано $14,6 млн.

Общий долг IRC на конец июня составил $102,9 млн, он в основном представлен обязательствами перед компанией "МИК Инвест", которой Газпромбанк передал права требования по кредиту IRC. Чистый долг сократился в 2,4 раза с начала года, до $26 млн, его отношение к EBITDA снизилось до 0,26x.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив компании - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%. Крупнейшим акционером IRC с долей 29,9% является основатель "Геотека" Николай Левицкий.