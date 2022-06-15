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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Kinross продал российские активы структурам Свиблова за $340 млн

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Канадский золотодобытчик Kinross Gold закрыл сделку по продаже 100% своих российских активов группе компаний Highland Gold Mining (HGM) Владислава Свиблова.

При этом, как сообщил Kinross, сумма сделки составила всего $340 млн: выплату в размере $300 млн золотодобытчик уже получил, отложенный платеж на $40 млн ожидается через год.

Изначально сумма сделки должна была составить $680 млн ($100 млн при закрытии, остальное - с рассрочкой до конца 2027 года). Однако, поясняет Kinross, она была скорректирована сторонами, поскольку правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что стоимость приобретения не будет превышать $340 млн.

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В периметр сделки вошли рудники Купол и Двойное на Чукотке, проект развития Чульбаткан в Хабаровском крае, ряд геологоразведочных площадей, объекты производственной инфраструктуры. Сам Kinross приобрел Чульбаткан менее трех лет назад за $283 млн.

Свиблов - выходец из сферы недвижимости, в 2019 году он инвестировал в Озерное полиметаллическое месторождение, а потом стал собирать портфель золотых активов. В 2020 году купил Highland Gold, а также рудники Дархан и Дарасун, в 2021 году - Trans-Siberian и "Золото Камчатки". По подсчетам Союза золотопромышленников РФ, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании и США.

Kinross Gold Highland Gold Mining Владислав Свиблов
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