Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Сечин пригласил азербайджанскую Socar к участию в проекте "Восток Ойл"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин пригласил азербайджанскую Socar к участию в проекте "Восток Ойл" на севере Красноярского края.

Выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку в четверг, Сечин отметил, что реализация проекта "Восток Ойл" продолжается в рамках ранее заявленного графика. "Будем рады видеть наших друзей, и в том числе наших коллег из Socar, в составе участников этого проекта", - сказал он.

По словам главы "Роснефти", приняв стратегическое решение о развороте на Восток, Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР.

ЭкономикаTrafigura продала 10% "Восток Ойла" гонконгской Nord Axis LimitedЧитать подробнее

"С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн т в 2021 году. Выход на реализацию проекта "Восток Ойл" позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Мы стремимся к взаимовыгодному партнерству по всей цепочке поставок от добычи до продажи топлива конечным потребителям. "Восток Ойл" обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти и сократит волатильность цен, предотвращая не выгодные никому взлеты стоимости энергоресурсов", - добавил Сечин.

Он напомнил, что в этом году в ходе комплексных геологоразведочных работ по проекту "Восток Ойл" было подтверждено существенное увеличение запасов нефти. На левом берегу реки Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения Государственной комиссией по запасам утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме более 100 млн т.

Также на правом берегу в результате испытания скважины Песчаная-1 Пайяхского месторождения в интервале глубин порядка 3 300 м получен фонтан безводной нефти при пластовом давлении 600 атм. Это существенно превышает прогнозные характеристики и улучшает эффективность освоения Пайяхского месторождения. Ведется подготовка к проведению ГРП и бурению куста эксплуатационных скважин.

Это позволяет говорить об увеличении ресурсной базы проекта "Восток Ойл" с 6,2 до 6,5 млрд т., сказал Сечин.

По его словам, обустройство первоочередных объектов проекта - магистральной системы транспорта нефти - продолжается в плановом режиме, смонтировано 25 000 свай, сварено более 100 км трубы. Началось сооружение сложного технологического объекта - подводного перехода под рекой Енисей. Продолжается расширение береговой и причальной инфраструктуры и складских объектов порта, а также терминала в "Бухте Север", который станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом и обеспечит перевалку нефти объемом более 100 млн т в год с "Восток Ойла" по Северному морскому пути.

Socar Азербайджан Игорь Сечин Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Единый налоговый вычет 400 тыс. руб. в сфере страхования жизни могут ввести до конца года

Глава "Роснефти" отметил, что BP остается ее "теневым" акционером

Сечин назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка

Сечин назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка

В Москве в октябре спрос на аренду жилья упал на 20%

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года

Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года

Meta сократила квартальную прибыль вдвое

Цена Brent приблизилась к $96 за баррель

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

"Соллерс" до конца года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом

"Соллерс" до конца года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });