Сечин пригласил азербайджанскую Socar к участию в проекте "Восток Ойл"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин пригласил азербайджанскую Socar к участию в проекте "Восток Ойл" на севере Красноярского края.

Выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку в четверг, Сечин отметил, что реализация проекта "Восток Ойл" продолжается в рамках ранее заявленного графика. "Будем рады видеть наших друзей, и в том числе наших коллег из Socar, в составе участников этого проекта", - сказал он.

По словам главы "Роснефти", приняв стратегическое решение о развороте на Восток, Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР.

"С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн т в 2021 году. Выход на реализацию проекта "Восток Ойл" позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Мы стремимся к взаимовыгодному партнерству по всей цепочке поставок от добычи до продажи топлива конечным потребителям. "Восток Ойл" обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти и сократит волатильность цен, предотвращая не выгодные никому взлеты стоимости энергоресурсов", - добавил Сечин.

Он напомнил, что в этом году в ходе комплексных геологоразведочных работ по проекту "Восток Ойл" было подтверждено существенное увеличение запасов нефти. На левом берегу реки Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения Государственной комиссией по запасам утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме более 100 млн т.

Также на правом берегу в результате испытания скважины Песчаная-1 Пайяхского месторождения в интервале глубин порядка 3 300 м получен фонтан безводной нефти при пластовом давлении 600 атм. Это существенно превышает прогнозные характеристики и улучшает эффективность освоения Пайяхского месторождения. Ведется подготовка к проведению ГРП и бурению куста эксплуатационных скважин.

Это позволяет говорить об увеличении ресурсной базы проекта "Восток Ойл" с 6,2 до 6,5 млрд т., сказал Сечин.

По его словам, обустройство первоочередных объектов проекта - магистральной системы транспорта нефти - продолжается в плановом режиме, смонтировано 25 000 свай, сварено более 100 км трубы. Началось сооружение сложного технологического объекта - подводного перехода под рекой Енисей. Продолжается расширение береговой и причальной инфраструктуры и складских объектов порта, а также терминала в "Бухте Север", который станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом и обеспечит перевалку нефти объемом более 100 млн т в год с "Восток Ойла" по Северному морскому пути.